Pioli su De Ketelaere: «Ci ha messo più tempo del previsto ma c’è». Le parole del tecnico rossonero

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa di Charles De Ketelaere. Ecco le parole del tecnico del Milan:

«Ho parlato tanto con De Ketelaere in questi mesi, si sta inserendo in un sistema complessivo tutto diverso. Nelle ultime settimane sta benissimo mentalmente e fisicamente. Ci ha messo più tempo del previsto ma c’è. Non è solo un bravo ragazzo, lui ci farà vincere le partite».