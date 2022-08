Pioli: «Stagione anomala? Non mi dispiace, ma sarà difficile con i calciatore che andranno in fondo al Mondiale». Le parole del tecnico rossonero

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni del La Gazzetta dello Sport della stagione anomala che sta per iniziare. Ecco le parole del tecnico rossonero:

«Non mi dispiace fare tre mesi a tutto gas e poi staccare, sarà più difficile con i calciatori che andranno fino in fondo al Mondiale. Con loro servirà una sensibilità particolare. Noi per primi siamo più forti di un anno fa: la differenza la fanno l’organizzazione, la voglia, lo spirito. Tutti i giorni arrivo preoccupato, tra virgolette, per lo spirito con cui i calciatori lavoreranno, ma quando poi li vedo in campo tutti i dubbi vanno via. Se continuiamo così saremo competitivi, non vuol dire che rivinceremo lo scudetto ma che avremo possibilità di vincere ogni partita. Finché vedo questo atteggiamento sarò tranquillo».