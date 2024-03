Pioli a Milan Tv: «E’ una settimana importante per noi. Giovedì ci sarà un’altra gara fondamentale per noi». Le parole del tecnico rossonero

Stefano Pioli a Milan Tv dopo Milan Empoli:

PARTITA – «Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, abbiamo gestito il pallone e creato occasioni, peccato aver fatto un solo gol. Non abbiamo rischiato nulla, alcuni giocatori poi hanno avuto la possibilità di mettere minuti nelle gambe».

VITTORIA – «Se non riesci a raddoppiare, devi stare dentro la partita fino alla fine. E’ una settimana importante per noi, vincere oggi vuol dire iniziarla nel modo giusto. Poi giovedì ci sarà un’altra gara fondamentale per noi».

OKAFOR – «Lo abbiamo lasciato largo perchè pensavamo che Theo potesse avere più spazio. Ha fatto una buona prestazione, ha lavorato bene la squadra».

TIFOSI – «Hanno una passione e una voglia di vedere la squadra esprimersi ad alti livelli che è contagiosa».

SCARONI – «Io ho sempre lavorato tranquillo e il club mi mette nelle possibilità di lavorare al meglio. Siamo concentrati per chiudere al meglio la stagione».

SLAVIA PRAGA – «Nel primo tempo dovevamo fare di più, ma queste sono partite aperte in cui serve massima attenzione. Ci aspetta una partita tipo Rennes, loro devono recuperare. Abbiamo un buon vantaggio. In Europa ci sono partite con tanti gol. Noi andremo là per provare a segnare altri gol».