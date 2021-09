Pioli: «Maldini e Massara dirigenti di alto livello, a fine partita Paolo...»

Stefano Pioli ha parlato della dirigenza del Milan, soffermandosi sulla gioia di Paolo Malidini per il gol segnato da Daniel. Le sue parole

Stefano Pioli, nel corso della conferenza stampa post partita, ha commentato la reazione della dirigenza alla vittoria sullo Spezia. Le parole del tecnico rossonero.

PAOLO MALDINI – «Lui e Massara vedono abitualmente la rifinitura, e dalle casacchine delle palle inattive vedono chi gioca. Sono dirigenti di alto livello, il giorno prima non parliamo mai delle scelte che faccio. Chiaramente sarà stato emozionato, ci siamo salutati a fine partita ed era contento soprattutto per la vittoria della squadra e anche per il gol di Daniel».

LEGGI LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI STEFANO PIOLI