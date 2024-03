Pioli Milan, spunta un’ipotesi che ha dell’incredibile: tifosi stupiti, cosa ha deciso il club

Pioli-Milan, spunta una clamorosa ipotesi per il futuro del tecnico: se dovesse rimanere pronto il rinnovo di un anno

Come riferito da Tuttosport, nelle ultime ore sta spuntando una soluzione a sorpresa per quanto riguarda il futuro di Stefano Pioli sulla panchina del Milan.

Le chance di permanenza sono in vertiginoso aumento ma ci sarebbe un ulteriore aspetto che avrebbe del clamoroso: se le parti dovessero decidere definitivamente di proseguire il matrimonio per Pioli sarebbe pronto il rinnovo fino al 2026 per non fargli cominciare la stagione in scadenza.