Pioli a Milan Tv: «Theo sta facendo cose fantastiche, sulle condizioni di Florenzi…». Le parole nel post partita

Pioli ha parlato nel post-partita di Empoli Milan a MilanTv, sfida valida per la giornata 19 di Serie A.

SULLA VITTORIA – «Oggi abbiamo approciato molto bene, l’abbiamo resa più facile giocando un ottimo primo tempo. Nella ripresa abbiamo concesso qualcosa ma con la volontà di cercare la terza rete. Stiamo ritorvando ritmo e solidità, ma dobbiamo pensare alla prossima partita e non al pasato o troppo avanti. In Coppa Italia giocheremo contro un avversario difficile ma proveremo ad andare avanti».

SULLA PRESTAZIONE – «La preparazione alla partita e l’atteggiamento mentale è positivo, ma anche nel secondo dobbiamo stare attenti».

SU THEO – «Theo partendo da lì è meno prevedibile. Sta facendo cose fantastiche a livello difensivo, sta facendo bene e non limitiamo le sue sgaloppate».

SUI TREQUARTISTI – «Voleva giocare con tre giocatori più stretti e dentro il campo per trovare più spazio tra le linee. Rafa avrebbe voluto stare più dentro, ma fa il contrario quando gli dici una cosa (ride, ndr). E’ un vantaggio per noi e uno svantaggio per gli avversari».

SU FLORENZI – «Florenzi ha avuto un fastidio all’aduttore, ma dice di essersi fermato in tempo. Quando le cose vanno bene non parlo con i giocatori, Theo lo vedo felice. Gabbia ci dà uno spazio in più. Quello che ci sta dando Theo al momento è molto positivo, abbiamo scoperto che può giocare in due posizioni molto utili e non è calato nel rendimento e anzi, forse è anche salito».