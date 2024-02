Pioli può sorridere: nessuno ha fatto meglio di questi due rossoneri. Sono primi in una speciale classifica

Pioli può sorridere: nessuno in Serie A ha fatto meglio di questi due rossoneri. Sono primi in una speciale classifica

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto su due elementi della rosa di Pioli che si stanno mettendo in mostra soprattutto quando partono dalla panchina e subentrano a gara in corso.

Si tratta di Jovic e Okafor che, rispettivamente, hanno segnato 4 gol dei 5 totali e 3 gol dei 4 totali entrando sul terreno di gioco a partita già iniziata. I due rossoneri sono in cima a questa speciale classifica, che non considera gli attaccanti che hanno giocato più partite da titolari che da riserve.