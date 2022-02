ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Pioli: «Ci hanno fatto gol di mano. Milan penalizzato più di una volta». Parla il tecnico rossonero dopo l’Udinese

Stefano Pioli a DAZN dopo Milan-Udinese.

GOL UDINESE – «Non è dubbio. Fallo di mano evidente, è gol di mano. Ci sta che l’arbitro non l’abbia visto, non il Var. È un errore grave perché decide il risultato finale. Non non abbiamo fatto una grande prestazione, ma questo gol era da annullare. Così come c’era un vantaggio non dato a nostro favore. E nel calcio moderno non si può giocare 45 minuti effettivi, ed è responsabilità anche dell’arbitro. Quando avete visto i miei giocatori così nervosi? Mai. Ha fatto gol di mano, va bene ma non va bene. Noi possiamo migliorare ma siamo stati penalizzati più di una volta. Var? Non mi allineo a nessuno. Ma non è la prima volta che ci capita una cosa del genere il gol di mano».

GESTIONE – «L’abbiamo sbloccata bene, gestita anche bene a tratti. Ma poi a inizio secondo tempo ci siamo abbassati troppo. Sono troppe partite che andiamo in vantaggio e poi non riusciamo a portare a casa i tre punti. Dobbiamo riflettere su questo».

DIFFICOLTA’ – «Noi siamo abituati ad andare in avanti. Ad inizio secondo tempo Messias era troppo basso, quando ti abbassi le situazioni pericolose possono succedere. Sapevamo che le loro rimesse laterali sono lunghe, dovremo fare meglio dalla prossima gara».

CAMBIO GIROUD-REBIC – «Abbiamo subito quando è entrato Rebic, sono due giocatori con caratteristiche diverse. Abbiamo tenuto bassi i terzini per farli venire e creare più uno contro uno in fascia».

PRESSIONI – «Siamo una squadra giovane, ci sta, ma dobbiamo essere bravi a gestire queste pressioni. Dobbiamo fare questo step, sono esperienze».

DERBY – «È una partita importante per vari motivi. Ci porterebbe vicini alla finale, perché è il derby, perché sappiamo il loro valore. La prepareremo nel miglior modo possibile».