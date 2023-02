Pioli: «Dobbiamo essere più concreti, nelle tre gare precedenti non abbiamo chiuso il match». Le parole del tecnico rossonero

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa del Milan in vista del match contro l’Atalanta. Ecco le parole del tecnico rossonero:

«Dobbiamo essere più concreti, nelle tre gare precedenti non abbiamo chiuse le gare. Serve più determinazione, capiteranno occasioni anche domani e dovremo essere qualitativi. Il momento difficile non c’è più a prescindere da domani. Poi la gara di domani è uno scontro diretto, vincere ti dà fiducia. Non abbiamo mai vinto 4 gare di seguito quest’anno, è un piccolo-grande obiettivo. L’Atalanta dipenderà molto dai due trequartisti che schiererà Gasperini. Sono un pò più veloci ma le posizioni sono quelle. Non ci dobbiamo abbassare come all’andata nell’occasione del gol ma con questo modulo e i tre difensori non accadrà».