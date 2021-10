Pioli a DAZN: «Partita straordinaria, sono felicissimo. Sullo scudetto...»

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita della gara vinta contro l’Atalanta in trasferta

SULLA GARA: «Abbiamo fatto una grande prestazione: è una vittoria pesnate che conclude un periodo molto impegnativo, in cui la squadra ha sempre risposto anche alle sconfitte. Stiamo crescendo e dobbiamo assolutamente continuare così».

SULLA PAURA FINALE: «L’importante è vincere, secondo me sul secondo goal c’era un fallo clamoroso. Non capisco come si faccia a non annullarlo. Ma non mi interessa, sono troppo soddisfatto della vittoria. Abbiamo dimostrato di poter giocare alla pari con una squadra che da 4 anni è al vertice in Italia e in Europa».

SU BRAHIM DIAZ E LEAO: «Brahim Diaz e Leao hanno fatto una grande partita, gli ho chiesto un grande lavoro. Abbiamo spaccato tante giocate. Sono ragazzi con grande spirito e qualità tecniche quindi non sono sorpreso di queste prestazioni».

SULLA TATTICA UTILIZZATA STASERA: «Dobbiamo rimanere umili ma giocare con grande ambizione. Abbiamo provato a svuotare il centrocampo e andare dentro coi terzini. Siamo stati dinamici a differenza di Liverpool. Questo è molto importante».

SU KESSIE: «Su Kessié non ho nessun dubbio, sul contratto ci pensa la società. Frank è con noi con i giusti atteggiamenti. Ha bisogno di minutaggio per tornare in forma. Kessié stasera ha fatto una partita incredibile. Ho cinque mediani forti, tante soluzioni e la possibilità di mettere sempre una squadra competitiva».

SUI MIGLIORAMENTI DELLA SERIE A: «Stasera partita bellissima, la Serie A sta migliorando grazie a tanti allenatori che fanno un calcio più intenso. L’Europa ci ha aiutato, senza intensità la qualità non basta. Sono cresciuto anche io ma è merito dei miei giocatori e del club che mi ha sempre sostenuto e tutelato. Dobbiamo continuare così. Il Napoli è davanti, la Juve risalirà, l’Inter è fortissima. La strada è lunga».

SULL’ENTUSIASMO: «Giustissimo cavalcare l’entusiasmo, se continuiamo così possiamo dire la nostra fino alla fine. Anche in Champions sarà dura ma non vogliamo assolutamente mollare».

SUGLI INFORTUNATI: «I rientri di Giroud e Ibra saranno benedetti. Ibra è un campione, Giroud aveva cominciato benissimo. Tuttavia voglio fare i complimenti a Leao e Rebic, li ho spremuti ma hanno risposto alla grande. Con loro due abbiamo grandissima profondità».