Pioli: «Adli si sta inserendo benissimo, Origi sa fare tutto…». Le parole del tecnico rossonero sui due nuovi acquisti

Stefano Pioli ha parlato di Adli e Origi ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Ecco le parole del tecnico rossonero:

«Adli si sta inserendo benissimo, a volte si muove fin troppo ma sta imparando in fretta: è molto intelligente, gioca in verticale. Divock? Sa fare tutto: è molto attento, mi piace e ci darà soddisfazioni. Sulla carta mancano due ruoli, il difensore e il centrocampista. Non vogliamo sostituire chi se ne è andato con dei sosia, anche perché un altro Kessie non c’è. Ci servono due caratteristiche: esplosività e intelligenza».