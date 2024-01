Calciomercato Milan, il colpo per Pioli è già in casa: «Lui è il nostro nuovo acquisto». Le sue parole in conferenza

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Udinese e Milan, Stefano Pioli ha parlato così di Yacine Adli. Le sue dichiarazioni.

ADLI – «La sua testa non è cambiata, è sempre stato attento, disponibile anche nella passata stagione in cui ha giocato molto poco ma non ha fatto mancare questi atteggiamenti. È sempre stato professionale, convinto delle sue potenzialità. Cambiando posizione in campo c’era posto per lui, ha dato grande disponibilità e sta dando tanto. Non ha finito il tempo di adattamento nel ruolo, ma le ultime prestazioni sono di livello. Se a inizio estate potevano esserci dubbi ora non ci sono più, è un nuovo acquisto del Milan».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI UDINESE-MILAN