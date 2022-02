Kalulu sulla colonia francofona al Milan: «Mi fa molto piacere»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Pierre Kalulu ha parlato dei tanti calciatori francesi presenti nella rosa del Milan: le sue dichiarazioni ad Eurosport

Pierre Kalulu, nell’intervista ad Eurosport, ha parlato anche dei tanti calciatori francesi presenti nella rosa del Milan:

«Non mi dà fastidio (ride)! Parliamo francese tra di noi, ma sul campo lo facciamo sempre in italiano in modo che tutti capiscano. Ciò significa soprattutto che in Francia ci sono player di qualità ed esportiamo bene. Siamo osservati e ricercati, è gratificante. Per tutti i nuovi arrivati, è anche un ulteriore aiuto per l’adattamento. Spieghiamo in particolare le diverse aspettative che ci sono qui, anche alcune sottigliezze… È sempre bene avere dei benchmark».