Pessina: «Galliani è speciale per me, mi portò al Milan»

Matteo Pessina è presente all’U Power-Stadium di Monza per assistere alla sfida contro il Cittadella. Il centrocampista dell’Atalanta ha parlato così ai microfoni di Sky Sport.

INFORTUNIO – «L’Atalanta è il mio primo pensiero, purtroppo questi infortuni capitano quando giochi a calcio am per fortuna non è nulla di grave. Sono passati 20 giorni, spero di rientrare il primo possibile, sto già correndo un po’. Spero non manchi tanto».

GALLIANI – «Galliani è speciale per me, quando mi ha portato al Milan. Mi scrive e ci sentiamo spesso, mi manda le foto dei giornali quando parlano di me. Sono contento che il destino l’abbia portato al Monza, i tifosi possono sognare. C’è la possibilità di fare qualcosa di bello».