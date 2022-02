Di Stefano: «Tonali ha trovato un nuovo equilibrio mentale e tecnico»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Peppe Di Stefano, ospite del canale Youtube di Pellegatti, ha elogiato la grande crescita di Sandro Tonali: le sue parole

Ospite del canale Youtube di Carlo Pellegatti, il giornalista Peppe Di Stefano ha parlato della crescita di Sandro Tonali:

«Sandro ha cambiato qualcosa nella sua testa, cambiato casa, abitudini… aveva vissuto un momento particolare ma è ritornato ad avere chiari i propri obiettivi. Tonali, dico sempre, è uno dei più milanisti che io abbia mai conosciuto, lui conosce la storia del Milan più di altri. Sa bene cosa hanno fatto Inzaghi e Sheva, sa le storie legate al Milan… lui ha fatto click in testa e io l’avevo capito alla prima amichevole a Nizza: lui tornò alle tre del mattino ma aveva occhi diversi e da lì in poi è cambiato tutto. Quest’anno qualsiasi cosa faccia in campo la fa con personalità e con una sicurezza estrema. Prima, invece, gli tremavano le gambe. I dirigenti dicevano che in allenamento faceva cose speciali, che fa quest’anno in partita. Loro non capivano perché le facesse in allenamento e non in partita».