Pellegatti: «Vi svelo chi prenderei io a centrocampo»

Pellegatti ha spiegato come al posto di Maldini procederebbe immediatamente all’acquisto di Dani Ceballos dal Real Madrid

Carlo Pellegatti, intervenuto sul proprio canale Youtube, ha parlato del prossimo mercato del Milan soprattutto in ottica centrocampo:

«Oggi non parliamo di certezze, ma di sogni e scenari. C’è un giocatore, e provo a capire se il Milan potrebbe essere interessato. Il valore non è basso ma c’è anche il Real Madrid che potrebbe volersene privare. Quando c’è una squadra che se ne vuole privare allora si può trovare la formula, perché Carlo Ancelotti ha già detto di dover sfoltire la rosa. Lo seguo dal 2015, lui si chiama Dani Ceballos. Giocatore del Betis, l’ho seguito quando ha vinto cn l’U19 il campionato europeo in Spagna. Giocatore dalle grandi qualità che poi ha rallentato la sua crescita. È stato prestato all’Arsenal che ha già detto che non eserciterà nessun diritto di riscatto. Il Real Madrid quindi se lo ritrova e ha già detto che questa volta vuole cederlo. Il valore, la cifra non è inferiore ai 30 milioni di euro, d’altra parte se si vuole rafforzare la squadra con qualche giocatore di qualità uno o due sacrifici a livello economico devono essere fatti ma ripeto, ci possono essere soluzioni sul piano del pagamento. Ci può essere un diritto di riscatto, ci può essere un obbligo di riscatto che può essere già più gradito al giocatore. Dani Ceballos è un centrale, un giocatore di grande qualità e di grande piede, non capisco perché abbia fatto fatica a inserirsi in una squadra come l’Arsenal, ma d’altra parte i Gunners non hanno attraversato una stagione felice. Con l’eventualità Dani Ceballos il Milan inizierebbe ad avere un centrocampo davvero importante: ragazzino, vediamo chi, Ceballos, Tonali, Bennacer e Kessie. Sarebbe un centrocampo di totale valore».