Pellegatti svela: «Il Milan voleva Broja in prestito, ma la situazione del Chelsea...»

Carlo Pellegatti ha svelato l’interesse del Milan per Armando Broja, giovane centravanti del Chelsea: le sue parole

Attraverso il proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti ha svelato l’interesse del Milan per Broja:

«Prima dei tragici eventi tra Russia e Ucraina che hanno spinto il governo inglese a sanzionare Abramovich, il Milan monitorava la situazione. L’ipotesi era quella di un prestito. in Albania sono molto appassionati di calcio italiano. Per Broja l’ipotesi Milan sarebbe stata importante. Mi dicono che il giocatore sia valutato 70 milioni di euro. Non escludo che il Milan avrebbe potuto prenderlo in prestito. A oggi, però, il Milan è molto cauto sull’argomento: la situazione si è complicata. La dirigenza rossonera non può aspettare l’evoluzione societaria del Chelsea: se arrivasse una nuova proprietà e nuovi dirigenti, il Milan potrebbe ritornare su Broja. Sempre che non chiuda prima con Origi che, a oggi, è il candidato numero uno. Con delle cifre sostenibili il Milan ci può pensare».