Pellegatti condivide la sua amarezza dopo la sconfitta contro il Napoli: «Veramente una brutta serata. Zero punti e zero tiri in porta…»

Pellegatti, intervenuto sul suo canale Youtube, ha parlato così della sconfitta del Milan contro il Napoli: le sue parole

Il risveglio dopo la trasferta di Napoli è amaro per il mondo rossonero. Tra le voci più critiche nel post-partita spicca quella di Carlo Pellegatti, che attraverso il suo canale YouTube non ha usato giri di parole per descrivere la prestazione della squadra di Massimiliano Allegri. Un’analisi lucida e spietata che mette a nudo le difficoltà offensive del Milan, incapace di pungere nonostante le novità tattiche: «0 punti, 0 tiri in porta, è stata veramente una brutta serata. Il Milan è entrato in campo con Fullkrug, Nkunku, i soliti 5 a centrocampo e la solita difesa senza Gabbia, ritmi bassissimi per tutta la partita con un Napoli appena sufficiente che non ha mai impensierito Maignan come il Milan non ha mai impensierito Milinkovic».

Secondo il giornalista, l’equilibrio visto nella prima frazione di gioco era solo un’illusione, figlia di un atteggiamento eccessivamente attendista che alla fine non ha pagato. Se inizialmente i rossoneri sembravano in grado di reggere l’urto, il crollo verticale della ripresa ha lasciato tutti interdetti per la mancanza di reazione emotiva e tecnica.

Pellegatti, il crollo del secondo tempo: una speranza svanita

La gestione della gara è finita sul banco degli imputati proprio per come la squadra è scivolata via dal match senza quasi rendersene conto. Pellegatti ha sottolineato come il piano partita si sia ritorto contro il Milan stesso: «Nel primo tempo tutto sommato il Milan controbatteva bene, cercava qualche contropiede, teneva bene il Napoli con la solita speranza di affondare il colpo nel secondo tempo. Invece questa volta è stato il Milan ad affondare nel secondo tempo, senza che il Napoli facesse qualcosa di particolare». Una sconfitta che brucia non solo per il risultato, ma per la quasi totale assenza di pericoli creati verso la porta difesa dall’ex portiere granata.