Pavlovic Milan, spunta il clamoroso retroscena sul serbo! Un club di Premier League ci ha provato davvero

Pavlovic Milan, clamoroso retroscena sul difensore: il serbo è stato sondato concretamente dal Crystal Palace. La ricostruzione

Il Crystal Palace si trova in una situazione di emergenza in difesa e sta cercando rinforzi per il reparto arretrato. Con la perdita di Igor, il club londinese ha un bisogno disperato di difensori centrali e, secondo quanto riportato da Rob Dorsett di Sky Sports, l’obiettivo principale sarebbe di nuovo Pavlovic del calciomercato Milan. Un acquisto che farebbe molto più felice l’allenatore Oliver Glasner.

Il club inglese aveva già sondato il terreno per il giovane difensore rossonero in passato, ma l’operazione non si era concretizzata. Ora, però, la necessità è diventata impellente e il Crystal Palace sembra intenzionato a fare sul serio. Pavlovic, considerato un profilo di grande talento e prospettiva, farebbe al caso della squadra di Glasner, che predilige un calcio propositivo e ha bisogno di un difensore centrale abile sia in fase difensiva che in quella di impostazione.

La trattativa, tuttavia, si preannuncia complessa. Il Milan, infatti, non sembra intenzionato a cedere il suo gioiello. Con il nuovo direttore sportivo Igli Tare e il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, il club rossonero sta cercando di costruire una rosa competitiva per la prossima stagione e Pavlovic rientra nei piani tecnici. L’arrivo di Allegri in panchina ha portato una ventata di novità e la volontà è quella di puntare su una linea difensiva solida e affidabile.

La strategia di Igli Tare e Massimiliano Allegri

La gestione del calciomercato da parte di Igli Tare è nota per essere attenta e oculata. Il nuovo DS del Milan ha il compito di rafforzare la squadra senza stravolgere gli equilibri, e la partenza di un giovane promettente come Pavlovic non rientrerebbe nella strategia. Allegri, dal canto suo, avrebbe espresso il desiderio di lavorare con il difensore serbo, convinto delle sue qualità e del suo potenziale di crescita.

Il Crystal Palace dovrà presentare un’offerta economica molto allettante per convincere il Milan a sedersi al tavolo delle trattative. Si parla di una cifra superiore ai 20 milioni di euro, ma anche in questo caso la risposta dei rossoneri potrebbe essere negativa. Il club di Milano non ha fretta di vendere e preferirebbe trattenere Pavlovic per dargli la possibilità di crescere e affermarsi in maglia rossonera.

La situazione, dunque, è in continua evoluzione. Se da un lato il Crystal Palace ha un bisogno disperato di un difensore e Pavlovic è il nome in cima alla lista di Glasner, dall’altro il Milan, con la nuova dirigenza e il nuovo allenatore, non sembra intenzionato a privarsi di uno dei suoi talenti più promettenti. La prossima mossa spetta al club londinese, che dovrà decidere se fare un’offerta irrinunciabile o virare su altri obiettivi. La finestra di mercato è ancora lunga e tutto può succedere.