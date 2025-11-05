Pavlovic Milan, la rinascita del serbo: è il difensore con più partecipazione al gol in Serie A. Segui gli aggiornamenti

Il Milan di Massimiliano Allegri, il navigato allenatore tornato a guidare la squadra in una nuova era, non è solo una macchina da gol in attacco, ma sta scoprendo nel suo pacchetto difensivo un inaspettato bomber. I dati Opta hanno infatti messo in luce una statistica sorprendente che premia il difensore centrale serbo Strahinja Pavlović, diventato un elemento cruciale nello scacchiere tattico dei rossoneri.

🌟 Pavlović, il Difensore Più Offensivo d’Italia: I Dati Opta

Secondo l’autorevole piattaforma di analisi statistica Opta, Strahinja Pavlović è attualmente il difensore centrale con il maggior numero di partecipazioni attive (ovvero gol o assist) nelle uscite casalinghe del torneo in corso. Un dato che sottolinea l’enorme impatto del difensore non solo nella fase difensiva, ma anche, e soprattutto, in quella offensiva.

Nello specifico, il roccioso centrale del Diavolo ha collezionato ben tre partecipazioni decisive tra le mura amiche di San Siro: due gol pesantissimi e un assist chirurgico. Questo rendimento da attaccante aggiunto è una risorsa tattica fondamentale per la squadra.

🎯 Non Solo Muro: Un’Arma Tattica per Allegri e Tare

La capacità di Pavlović, che ha anche segnato il gol della vittoria contro la Roma su assist di Leão, di farsi trovare pronto in area avversaria, soprattutto su calcio piazzato, offre a Massimiliano Allegri una variante tattica preziosissima. Il tecnico livornese, noto per la sua pragmaticità, può contare su un difensore che, pur mantenendo la sua solidità dietro, sa diventare un pericolo costante per le difese avversarie.

Il nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare, l’ex dirigente della Lazio che ha preso le redini del mercato rossonero, ha dimostrato di aver puntato su un giocatore dal profilo internazionale non solo per le doti difensive, ma anche per le sue qualità in fase di costruzione e finalizzazione.

Queste straordinarie statistiche rendono Pavlović un pilastro insostituibile del Milan e un vero e proprio difensore moderno, capace di incidere in ogni zona del campo. La sua presenza fisica e la sua proiezione offensiva sono ormai elementi chiave per i rossoneri nella rincorsa verso il vertice della classifica.