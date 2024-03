Parolo: «Al Milan serviva per questo giocatore per migliorare. È una squadra forte»

Parolo ha parlato a DAZN dopo Fiorentina Milan: tutte le dichiarazioni nel post-partita del match di Serie A

PAROLE – «Queste vittorie mostrano che il periodo negativo era quello degli infortuni e del periodo non positivo a inizia stagione di Loftus-Cheek. Al Milan serviva lui per avere uno step in più in questa stagione e dimostra che questa è una squadra forte».