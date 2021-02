Paquetà: «C’è un motivo preciso che mi ha frenato al Milan»

Paquetà ha svelato il motivo che ha impedito la sua definitiva esplosione quando indossava la maglia del Milan: la troppa pressione

Rilasciando alcune dichiarazioni all’Equipe, Lucas Paquetà ha spiegato nel dettaglio il vero motivo che ha frenato la sua ascesa durante la sua esperienza in rossonero:

«Se segno tanti gol qui è per la pressione di Rudi Garcia? No, non è una pressione dell’allenatore.. Neanche in generale. Sapete, a Milano mi ero messo molta pressione addosso. Troppa anche. Quindi, arrivando qui a Lione, mi sono detto che non me ne dovevo metto. Che avrei dato semplicemente il meglio di me. E se i gol arrivano, tanto meglio. Ad oggi ci sono, va bene».