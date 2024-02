Papin non ha dubbi: «Maldini è il giocatore più impressionante della mia carriera, Baresi…». Le parole dell’ex attaccante rossonero

Jean-Pierre Papin ha parlato ai microfoni del La Gazzetta dello Sport di Franco Baresi e Paolo Maldini. Ecco le parole dell’ex attaccante del Milan:

PAROLE – «Baresi grande capitano, quando sono arrivato a Milanello mi sono messo vicino a lui per capire in fretta ogni cosa del club. Franco era l’intelligenza fatta giocatore: avrebbe meritato anche lui il pallone d’oro. Maldini è il giocatore più impressionante della mia carriera: al 200% in allenamento come in partita, sempre. Mix di eleganza e classe, mi ha pure fatto segnare qualche gol. Oggi sarebbe il difensore ideale per Guardiola».