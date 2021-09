Paolo Rossi, il ricordo di Bergomi: «Campione vero, ci manca molto»

Beppe Bergomi ha voluto ricordare Paolo Rossi nel giorno del suo compleanno. Le dichiarazioni dell’ex compagno di squadra

Beppe Bergomi a Sky Sport ha ricordato Paolo Rossi. L’ex bomber della Juve oggi avrebbe compiuto 65 anni.

«Ci manca. E’ stato un compagno sia sul campo che dopo anche con noi a Sky. E’ stato sempre una persona solare, aveva sempre il sorriso pronto, amava vivere. Oggi per noi e per tutti gli sportivi è un giorno triste. Noi nella chat dei campioni del mondo già da ieri sera, appena scattata la mezzanotte, abbiamo fatto gli auguri e l’abbiamo ricordato tutti a modo nostro, da Cabrini a Tardelli a Marini a Graziani. In questo momento mi vengono in mente la moglie Federica e le figlie che nel dolore hanno voluto mantentere grandi riservatezza. In questo momento stiamo vicini a loro. Era campione in semplicità e umiltà. Quel suo sorriso ci manca».