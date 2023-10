Del Genio snobba il Milan: «Col Napoli dovrebbe partire battuto»

Paolo Del Genio, noto giornalista napoletano, ha snobbato il Milan nella corsa scudetto: le sue dichiarazioni e il confronto col Napoli

Intervenendo sul proprio profilo Facebook, Paolo Del Genio ha dichiarato:

«Guardando sempre con grande attenzione tutte le partite, si può affermare che Milan, Inter ed Juventus sono squadre alla portata del Napoli. Il Napoli è la stessa squadra della scorsa trionfale stagione. Un piccolo calo si poteva ipotizzare. Questo tracollo no. Il Napoli con questa Inter, questo Milan e questa Juventus, non dico che deve vincere e basta, ma deve avere l”ambizione di lottare per lo scudetto. Si gioca malissimo invece e si pensa peggio. Obiettivo quarto posto si dice, perché non lo capisco. È tutto, dai pensieri, alle idee tattiche troppo timorose, un tentativo di diminuire le potenzialità di questo gruppo, formato da calciatori che, scorsa stagione docet, non sarà formato da fuoriclasse, ma ha qualità e mentalità da gruppo vincente. Qualità e mentalità che De Laurentiis, invece di scrivere frettolosi tweet ottimistici, deve capire se possono riemergere con Garcia in panchina. Noi dobbiamo chiedere al presidente di intervenire e di fare chiarezza, qualsiasi decisione stia maturando. Si gioca malissimo invece e si pensa peggio. Obiettivo quarto posto si dice, perché non lo capisco. È tutto, dai pensieri, alle idee tattiche troppo timorose, un tentativo di diminuire le potenzialità di questo gruppo, formato da calciatori che, scorsa stagione docet, non sarà formato da fuoriclasse, ma ha qualità e mentalità da gruppo vincente. Qualità e mentalità che De Laurentiis, invece di scrivere frettolosi tweet ottimistici, deve capire se possono riemergere con Garcia in panchina. Noi dobbiamo chiedere al presidente di intervenire e di fare chiarezza, qualsiasi decisione stia maturando».