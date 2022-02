Bertolucci: «Ibrahimovic potrebbe ripercorrere le orme di Altafini»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Paolo Bertolucci, ex tennista e grande tifoso del Milan, ha parlato dell’eventuale rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimovic: le sue parole

Paolo Bertolucci, noto tifoso rossonero, è intervenuto a TMW Radio per parlare del rinnovo di Ibrahimovic con il Milan:

«Bisogna vedere lui come sta. Se inizia a pesare anche l’allenamento, è il momento di dire basta. Se si gestisce, ha un buon rendimento ed è bravo nello spogliatoio, può essere tipo l’Altafini dei tempi d’oro, per l’ultima mezz’ora. Pensare che persino Giroud per certi non aveva mai segnato, preferivano Simy».