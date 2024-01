Panucci non crede allo scudetto del Milan: «È una corsa a due, ai rossoneri manca un leader difensivo»

L’ex difensore del Milan, Christian Panucci, si è espresso così sulla stagione dei rossoneri e sul loro prossimo match contro l’Udinese

Intervistato dal Messaggero Veneto, Christian Panucci ha voluto dire la sua in vista di Udinese Milan, esprimendosi anche sulle possibilità scudetto per i rossoneri.

SU UDINESE MILAN – «Ai miei tempi quando si veniva a giocare a Udine non si dormiva la notte. Erano sempre partite ostiche e molto combattute. Vedendo come gioca la squadra di Cioffi, con i centrocampisti che si alzano molto, credo che l’Udinese andrà ad aggredire il Milan, squadra che concede più di qualcosa nel giro palla. Poi però sarà l’Udinese a dover fare molta attenzione a non aprirsi troppo perché Hernandez e Leao sanno essere devastanti».

MILAN IN CORSA SOLO PER LA CHAMPIONS O ANCHE PER LO SCUDETTO? – «È un Milan a cui manca un leader difensivo centrale che dia precise garanzie, parlando sempre col massimo rispetto di Kjaer e di Gabbia, la coppia che probabilmente giocherà. Uscire dalla Champions è stata una brutta botta, mentre in campionato il Milan sta facendo ciò che deve, ma per la lotta scudetto direi che è una corsa a due».