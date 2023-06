Pagniello (ag. Gimenez): «Ci sono molti club sui di lui, tra cui il Milan…». Le parole del procuratore dell’attaccante del Feyenoord

Morris Pagniello ha parlato ai microfoni di TUDN dell’interessamento di vari club, tra cui il Milan, per Santiago Gimenez. Ecco le parole dell’agente dell’attaccante del Feyenoord:

«La verità è che l’Atletico, con un allenatore come il Cholo, potrebbe essere una delle migliori opzioni per lui. Posso dire che è uno dei club più interessati a volerlo, ci sono molti club che si stanno muovendo. In Italia l’Inter, il Napoli, il Milan e anche diversi club inglesi»