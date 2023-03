Padre Retegui: «Contento della chiamata di una delle nazionali più importanti». Le parole del genitore del calciatore seguito dal Milan

Il padre di Mateo Retegui ha parlato ai microfoni di Calciomercato.com della convocazione del figlio nella nazionale italiane. Ecco le parole sull‘obiettivo di mercato del Milan:

«Mateo è molto contento della chiamata, orgoglioso ed emozionato di rappresentare una delle nazionali più importanti al mondo. Noi lo accompagneremo per tutto il suo percorso, lui deve rimanere sempre umile e con i piedi per terra. Il ct si era consultato con Veron per prendere informazioni. Sebastian è una figura molto importante nella crescita di Mateo».