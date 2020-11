Padovan: «Per il titolo si può pensare al Milan, c’è la mentalità da grande»

Giancarlo Padovan, intervenuto a Sky Sport, ha detto la sua sull’ottimo momento di forma del Milan e lo candida a posizioni importanti

Giancarlo Padovan ha espresso, ai microfoni di Sky Sport, la sua opinione sul momento di forma del Milan. Il giornalista, nel corso del suo intervento ha candidato la squadra di Pioli a posizioni importanti, esaltandone la mentalità.

Ecco le sue dichiarazioni: «L’Udinese ha messo in difficoltà al Milan, anche se non ha mai dato l’impressione di poterla vincere. Il Milan che vince a pochi minuti dalla fine è una squadra risoluta, che non si accontenta, che ha una mentalità da grande. Questo Milan va accostato alle presunti grandi, è più grande di loro. Anche per il titolo perché non pensare al Milan? Ibra è andato bene anche quando Ibra non c’era. E’ grande forse a prescindere, è un grandissimo vantaggio in prospettiva.»