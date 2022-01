Orrico: «Centrocampo Juve? Guardate Tonali al Milan...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Corrado Orrico, nel commentare la partita tra Inter e Juventus, ha analizzato il centrocampo bianconero e tirato in mezzo l’esempio del Milan con Tonali. Queste le sue parole a Tmw:

«E’ tutto il campionato che la Juve non ha convinto, gioca senza un centrocampo di valore, si trascina dietro centrocampisti non al livello della vecchia Juve, l’unico forte è Locatelli. Poi Barella va all’Inter, Tonali al Milan. I giocatori forti la Juve non li prende e fa collezione di attaccanti.»