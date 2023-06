Ordine: «Addio Maldini? Ecco perché non sono meravigliato». Le parole del giornalista sull’addio dei due dirigenti rossoneri

Francesco Ordine ha parlato ai microfoni di Tutti Convocati dell’addio di Maldini dal Milan. Ecco le parole del giornalista:

«Non sono affatto meravigliato di questo epilogo traumatico con Maldini, perchè c’erano opinioni completamente diverse con l’area tecnica, che in presenza di un mercato che ha dato risultati deficitari, chiedeva investimenti ingenti per essere competitivi. Se vedo che tu tratti Arnautovic e Berardi e io sono più per i giovani talenti su cui scommettere come Kalulu, è evidente che io proprietà vado a destra e tu area sportiva invece vai a sinistra. Non erano compatibili»