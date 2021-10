Ordine dei Giornalisti: tornano le conferenze stampa in presenza

Tornano le conferenze stampa in presenza nel mondo del calcio, ecco il comunicato dell’ordine dei giornalisti

Riaprono le conferenze stampa in presenza nel mondo del calcio. La situazione si è sbloccata oggi dopo una riunione con i rappresentanti della Lega calcio alla quale hanno partecipato il presidente dell’Ussi, Gianfranco Coppola, i vice presidenti Mimma Caligaris, Riccardo Signori e Giuliano Veronesi (per i fotografi) oltre al collega Franco Ordine, consigliere tesoriere dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia.

L’incontro con la Lega calcio aveva l’obiettivo di redigere un nuovo protocollo e di studiare proprio le nuove modalità per le riaperture delle conferenze stampa in presenza. Venerdì 15 ottobre si inizia con il Milan. Dal prossimo turno verrà ripristinata anche la mix zone per i colleghi delle radio e televisioni mentre le Tribune stampa potranno essere riempite al 75% della capienza, come negli stadi. Viene così ragionevolmente ripristinata una situazione che era bloccata dai tempi del primo lockdown.