Odogu a Milan Tv: «Vi racconto le mie caratteristiche, sarà indescrivibile giocare a San Siro. Trattativa? Ecco come è andata»

Odogu, nuovo difensore del Milan, ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero: le sue dichiarazioni sull’arrivo a Milanello

Intervistato a Milan Tv, David Odogu, nuovo acquisto del calciomercato Milan, ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero. Le dichiarazioni del difensore:

ARRIVO AL MILAN – «È una sensazione incredibile: un giorno importante per me e la mia famiglia. Sono molto grato di poter firmare per un Club così importante e voglio ringraziare Dio, senza il quale nulla di questo sarebbe stato possibile. Sono davvero felice, orgoglioso e grato di essere in questa squadra».

TRATTATIVA – «È successo tutto molto in fretta, all’ultimo giorno. È stato incredibile. Non riesco ancora a realizzare cosa è successo nelle ultime 24 ore, sono successe tante cose. Una sensazione meravigliosa, sono semplicemente grato di poter essere qui e felice».

GRANDI CAMPIONI IN ROSSONERO – «Ora realizzo di essere al Milan e di poter giocare con calciatori come Modric, per esempio. Un anno fa non avrei mai immaginato di poter essere nella sua stessa squadra. Lo prenderò come esempio, essendo giovani. In generale, la squadra è piena di grandi giocatori e non vedo l’ora di imparare da loro, perché sono molto giovane e voglio migliorarmi. Ho la migliore opportunità per farlo in questo club».

CARATTERISTICHE – «Voglio fare clean sheet e proteggere la nostra porta. Sono aggressivo nei duelli uno contro uno, sono forte nelle difesa individuale e di squadra. Voglio migliorare fisicamente e diventare più sicuro con la palla, migliorare la forza, il gioco aereo e il lavoro difensivo».

MODELLO – «I difensori del Milan nel passato sono sempre stati delle leggende come Nesta, Maldini e Baresi. Ho sempre guardato ai migliori alla mia posizione ma non ho uno specifico idolo ma al momento mi piace Van Dijk».

Mi piace molto con quel numero. Non c’è una ragione particolare per il numero ma credo sia bella. Mentre venivo qui ho controllato quali numeri fossero liberi e quale potesse stare bene. Penso di aver fatto una buona scelta. Mi piace la maglia, come è fatta e mi piace il numero».

NUMERO E MAGLIA DEL MILAN – «Sarà incredibile. Non ci sono ancora stato ma ci andrò presto. Ho visto tante partite in TV e conosco la storia dello stadio, le grandi partite che sono state giocate come i derby. È incredibile immaginare di giocare lì ma è anche una grande responsabilità. Voglio lavorare duro, crescere e diventare un grande giocatore, disputando tante partite in quello stadio».

MESSAGGIO PER I TIFOSI – «Ciao tifosi del Milan, sono David Odogu e sono davvero orgoglioso e felice di essere qui. Non vedo l’ora di vedervi a San Siro. Vogliamo vincere, darò tutto per me stesso e questa maglia. Ciao, forza Milan».