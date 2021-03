Oddo: «Il Milan può puntare ai quarti, vi spiego come»

Massimo Oddo dice la sua sul match di questa sera tra il Milan e il Manchester Utd. Ecco le sue dichiarazioni

Massimo Oddo è intervenuto direttamemente sul canale Twitch rossonero, ecco le sue parole sul match tra Milan e Manchester Utd:

«In questo momento lo United sta tornando ai livelli di un po’ di tempo fa, non dico ai livelli del Manchester United del 2007 con Giggs, Ronaldo e Rooney. È una squadra ben organizzata, ha ottime individualità, è una partita di Europa League fra due grandi squadre. L’adrenalina per tornare a giocare queste partite deve essere un valore aggiunto. Al Milan ora ripeto c’è l’ambiente giusto grazie a Pioli, gruppo e società, secondo me il Milan può ambire al passaggio del turno. Probabilmente anche nel 2007 il Manchester era la squadra più forte ma noi abbiamo vinto 3-0»