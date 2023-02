Nuovo stadio Milan: Sesto in pole, spunta l’ipotesi Rozzano

Il Milan continua le sue riflessioni sul tema nuovo stadio. Il tempo scorre e il club prenderà una decisione a breve

In casa Milan non è passato in secondo piano il tema nuovo stadio. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il club prenderà a breve (entro due mesi) una decisione sulla strategia migliore da attuare. Diverse opzioni sul tavolo di Scaroni, Cardinale &co.

In pole c’è il trasferimento a Sesto San Giovanni, che col passare delle settimane prende sempre più quota. Sempre in voga l’ipotesi di restare a San Siro insieme all’Inter, ma come riporta il quotidiano i rossoneri hanno in mente una terza opzione: Rozzano.

Sarebbe questo il progetto che Paolo Scaroni teneva in segreto come carta coperta lo scorso 25 gennaio: «Per lo stadio stiamo portando avanti tre progetti in parallelo. Uno è quello di Sesto San Giovanni e un altro non lo dico, è una carta coperta». Altra ipotesi nell’hinterland milanese è quella di San Donato.