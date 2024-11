Nuovo stadio Milan, ecco le ultime notizie sulla vendita di San Siro e delle zone limitrofe

Nuovo stadio Milan, le ultime sulla vendita dello stadio e delle aree limitrofe: queste le parole utilizzate da Il Giornale a riguardo

Continuano gli aggiornamenti riguardo il nuovo stadio di Milan e Inter e la vendita di San Siro e delle zone limitrofe. Questo si legge su Il Giornale:

PAROLE – «Il consiglio comunale istituisca una commissione speciale per seguire l’iter amministrativo che porterà all’eventuale vendita dello stadio e il collocamento delle risorse (197 milioni di euro, ndr). Sala sbaglia a dire che il consiglio comunale avrà per sua gentile concessione la possibilità di scegliere dove andranno allocate le eventuali risorse derivanti dalla vendita di San Siro. Sono le leggi che mettono al centro il Consiglio, per questo si deve avviare un percorso condiviso all’interno di una commissione speciale che convochi il sindaco settimanalmente e lavori per il bene della nostra città».