Nuovo stadio Milan, Furlani fa il punto su San Donato: ecco l’obiettivo dei rossoneri. Le ultime notizie

L’ad del Milan Furlani è intervenuto a Social Media Soccer analizzando il progetto legato a San Donato.

SUL NUOVO STADIO – «È da più di cinque anni che lavoriamo per dare al Milan un nuovo stadio e abbiamo dimostrato che per noi è una priorità. È fondamentale per il futuro del Club, per tornare con continuità nell’élite del calcio internazionale. Il Milan ha necessità di avere lo stadio più bello, moderno e funzionale del mondo. Noi vogliamo essere un’icona globale, un punto di riferimento per innovazione e sostenibilità, che offra accessibilità ed esperienza senza precedenti, massima sicurezza, comfort e servizi. Quello che è certo è che RedBird vuole offrire ai tifosi un’esperienza e una casa all’altezza dello status di questo grande Club e adatta all’era moderna. E RedBird ha esperienza nel fare proprio questo».

LE PAROLE DI FURLANI A SOCIAL MEDIA SOCCER