Nuovo stadio Milan, il sindaco di San Donato: «Indagine sul club? La nostra posizione è chiara»

Nuovo stadio Milan, il sindaco di San Donato, Squeri, ha commentato le voci sull’indagine che coinvolge il club rossonero

Ai microfoni di Calcio e Finanza, il sindaco di San Donato, Squeri, ha assicurato al Milan che l’indagine portata avanti dalla Procura di Milano sulla proprietà del club rossonero non fermerà in alcun modo l’iter per la costruzione del nuovo impianto del Diavolo. Queste le sue dichiarazioni sul tema:

PAROLE – «Indagini? Da noi e dagli enti coinvolti nessun dubbio: andiamo avanti».