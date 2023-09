Nuovo stadio Milan: San Donato boccia l’idea di un referendum

Bocciata dal consiglio comunale di San Donato Milanese la proposta di indire un referendum per il nuovo stadio del Milan

Proposta bocciata. Come riporta il Cittadino è stata bocciata dal consiglio comunale di San Donato Milanese la proposta del capogruppo della Lega, Nicola Forenza, di indire un referendum consultivo in merito allo stadio che il club rossonero vuole costruire nell’area San Francesco. La mozione è stata sostenuta anche dai consiglieri del Partito Democratico e dal capogruppo di “Insieme per San Donato”, mentre la maggioranza votato contro questa istanza. Il gruppo di Fratelli di Italia si è invece astenuto.

Queste alcune parole del sindaco Francesco Squeri: «Io sono il sindaco di questa città e quindi ho il dovere di vedere il progetto in tutte le sue sfaccettature e poi insieme alla mia maggioranza si deciderà, coinvolgendo i cittadini, se lo stadio avrà più ricadute positive rispetto a quelle negative. Mi fa specie che chi è contro lo stadio non vuole parlare degli aspetti positivi, ma c’è anche gente che l’impianto lo vuole»