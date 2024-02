Nuovo stadio Milan, Cardinale: «Soddisfatto dei progressi. Su San Siro vi dico che…». Le sue dichiarazioni

Gerry Cardinale è intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera per parlare, tra le altre cose, anche del nuovo stadio del Milan. Le sue dichiarazioni.

NUOVO STADIO – «Sono molto soddisfatto dei progressi che stiamo facendo, decisamente tanti in 18 mesi, per arrivare a costruire il primo nuovo stadio in Italia dal 2011, con 70.000 posti. Riconsiderare San Siro? Non credo a questo punto, ma ogni opzione merita attenzione»

L’INTERVISTA DI CARDINALE AL CORRIERE DELLA SERA