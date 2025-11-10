Connect with us

News

Nuovo San Siro, indiscrezioni confermate sui naming rights: incasso monstre e quel marchio in pole. Trattativa già avviate, la situazione

Calciomercato News

Rinnovo Leao, Rafa a vita in rossonero? Dialoghi in corso e volontà precisa di entrambe le parti. Nuova scadenza e ritocco dell'ingaggio

News

Nazionali Milan, già fissato il programma dei rientri dei rossoneri a Milanello: ecco quando Allegri li riavrà a disposizione per il derby

News

Allegri e i tre nodi da sciogliere dopo Parma Milan: la classifica non preoccupa ma il tecnico si aspetta cose precise da Leao e compagni. Ecco quali

News

Infortunio Rabiot, Allegri sorride! Il centrocampista francese punta il derby, sosta decisiva per un motivo. E Pulisic...

News

Nuovo San Siro, indiscrezioni confermate sui naming rights: incasso monstre e quel marchio in pole. Trattativa già avviate, la situazione

Milan news 24

Published

25 minuti ago

on

By

San Siro

Nuovo San Siro, trattativa già in corso per i naming rights dell’impianto: possibile accordo a 25-30 milioni di euro, Generali in pole

A neanche una settimana dalla firma del rogito per il nuovo impianto, Milan e Inter hanno già premuto l’acceleratore, entrando nel vivo dei lavori per i naming rights del futuro stadio. Si tratta di un accordo commerciale cruciale con un’azienda che assocerà il proprio nome al nuovo impianto, dove le due società meneghine sperano di giocare a partire dal 2031.

Nuovo San Siro, una sfida da milioni e doppia visibilità

La posta in gioco è altissima. La Gazzetta dello Sport questa mattina parla di «Una sfida da 25-30 milioni di euro». Questa cifra rappresenta l’introito annuo potenziale garantito da questo tipo di partnership.

Milan e Inter sono in grado di offrire allo sponsor non solo un palcoscenico affascinante, ma soprattutto una visibilità doppia. Giocare nello stesso stadio significa raggiungere fan e audience internazionali di due club di primissimo livello, massimizzando l’esposizione del brand partner.

Generali in pista

Sono in ballo diverse piste e trattative, e una di queste conduce a un colosso italiano: Generali. Essendo la prima compagnia assicurativa italiana, il brand Generali avrebbe la risonanza e la solidità finanziaria necessarie per un accordo di tale portata.

L’operazione naming rights è fondamentale per finanziare il progetto del nuovo stadio e garantirà un flusso di entrate stabile e robusto nel tempo, essenziale per la competitività futura delle due squadre.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.