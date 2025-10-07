Nuovo San Siro Milan, Abodi mette fretta al Governo: sul progetto e sul futuro dell’impianto l’ha detto veramente!

Nuovo San Siro Milan, Andrea Abodi, Ministro dello Sport, ha fatto il punto sul progetto futuro dell’impianto: dichiarazioni precise

La questione San Siro e il suo futuro hanno ricevuto un’importante accelerazione politica, con il Ministro per lo Sport, Andrea Abodi, che ha confermato la volontà di procedere rapidamente con la cessione dello storico stadio ai club milanesi. Il Ministro è intervenuto oggi a Milano, a margine di un sopralluogo ai padiglioni di FieraMilano a Rho, destinati a ospitare le competizioni di speed skating e hockey per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Abodi ha sottolineato come la recente delibera del Comune di Milano rappresenti il via libera ufficiale per la procedura di vendita dello stadio, un passaggio cruciale per sbloccare la situazione e dare il via al progetto di riqualificazione.

Accelerare Per Gli Europei 2028: Il Monito Del Ministro

La priorità del Governo e della città è duplice: onorare l’impegno olimpico e garantire che Milano sia pronta per ospitare gli Europei di calcio del 2028. Il Ministro ha espresso l’urgenza di accelerare i tempi proprio in vista di quest’ultimo evento, che richiede una infrastruttura moderna e adeguata:

«La delibera apre alla procedura di vendita. Poi ci sarà lo sviluppo del progetto che i due club hanno già elaborato e che il Comune conosce. Mi auguro si manifesti concretamente in tempi brevi, perché per gli Europei non c’è tempo da perdere».

Queste parole sono un chiaro monito ai club – Inter e Milan – e all’amministrazione comunale affinché si proceda con la massima celerità.

L’Impegno Del Milan Di Allegri E Tare

Per il Milan di Massimiliano Allegri e del DS Igli Tare, la risoluzione della questione San Siro è fondamentale non solo per il prestigio del club, ma anche per le future strategie di investimento. Un nuovo stadio di proprietà è un elemento cruciale per aumentare i ricavi, garantendo maggiori risorse da investire nel calciomercato e nella competitività internazionale.