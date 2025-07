Nunez Milan, sogno o realtà? Il calciatore ha un’esigenza che ha già espresso… Ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

La trattativa tra Napoli e Liverpool per Darwin Nunez sembra essere giunta a un punto morto, quasi arenata. L’attaccante uruguaiano, desideroso di un cambio di scenario, avrebbe espresso una chiara preferenza per la Serie A, aprendo così a nuovi scenari di mercato che vedono il Milan di Massimiliano Allegri e Igori Tare in posizione di attesa, pronti a cogliere l’occasione.

L’interesse del Napoli per Nunez era forte, ma le richieste economiche del Liverpool e forse anche le condizioni personali del giocatore avrebbero raffreddato l’operazione. Questo stallo improvviso offre una ghiotta opportunità al Milan, che da tempo cerca un rinforzo di peso per il proprio attacco. Con Allegri alla guida e Tare in cabina di regia per il mercato, i rossoneri potrebbero tentare l’affondo per l’ex Benfica, il cui profilo si adatterebbe bene alle esigenze del tecnico livornese, che cerca un centravanti fisico ma al contempo abile nel gioco aereo e nell’attacco della profondità.