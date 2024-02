Novellino sicuro su Milan Napoli: «Ecco cosa mi aspetto». Le parole dell’ex calciatore rossonero sulla sfida di San Siro

Walter Novellino ha parlato ai microfoni di “1 Football Club” della sfida di questa sera tra Milan e Napoli. Ecco le parole dell’ex calciatore rossonero:

PAROLE – «E’ un Napoli in ripresa. Nell’ultima partita, pur con qualche difficoltà, ha fatto bene. Le defezioni, sia fisiche che relative ad impegni internazionali, non hanno giocato a favore degli azzurri nell’ultimo periodo. Contro il Verona, Kvaratskhelia è tornato determinante, ha preso la squadra in mano. Il Napoli ha grandissima qualità, deve un attimino ritrovarsi. Forse, in questo momento la maggiore difficoltà era una condizione fisica non ottimale. Nell’ultimo match, però, ha saputo reagire. Anche il Milan ha attraversato dei momenti particolari, ma resta una squadra di qualità. Gli azzurri dovranno fare attenzione ai giocatori offensivi dei rossoneri. In particolare Leao che, se in giornata, può far male a qualsiasi avversario»