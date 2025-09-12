Nkunku Milan, l’attitudine del francese colpisce positivamente Allegri e Tare! L’ha fatto durante la sosta

Nkunku Milan, importante attitudine del francese che si è presentato a Milanello anche nei giorni di riposo: Tare e Allegri stupiti

Christopher Nkunku vuole prendersi il Milan. Il fuoriclasse francese, arrivato in Serie A con grandissime aspettative, è consapevole di avere un’opportunità irripetibile in un club come il Milan, che lo può mettere nelle condizioni ideali per tornare ad essere quel fenomeno che ha incantato l’Europa intera con la maglia del Lipsia. Questa consapevolezza si traduce in un lavoro costante e instancabile, giorno dopo giorno, per ripagare la fiducia non solo del club, ma anche del nuovo staff tecnico, guidato dal ritorno di Massimiliano Allegri in panchina.

Non è stato un percorso facile finora. Tra la partecipazione al Mondiale per Club e una preparazione estiva frammentata, Nkunku non ha avuto modo di lavorare in maniera continuativa per raggiungere la condizione atletica ottimale. Questa situazione lo ha costretto a recuperare in corsa, un handicap non indifferente in un campionato tatticamente impegnativo come quello italiano. Tuttavia, la sua volontà e il suo spirito di sacrificio sono sotto gli occhi di tutti a Milanello. I rossoneri e, in particolare, il neo direttore sportivo Igli Tare, sono molto soddisfatti del suo approccio.

Secondo quanto raccolto da fonti vicine al club, il Milan ha preparato un programma di allenamento ad hoc per l’attaccante francese durante questa pausa. Nkunku ha seguito il piano alla lettera, dimostrando un’abnegazione fuori dal comune. Spesso, infatti, si è presentato al centro sportivo anche nei giorni di riposo, confermando una mentalità da leader e la sua impazienza di tornare a essere protagonista assoluto.

Questo impegno è un segnale che si inserisce perfettamente nella nuova strategia del Milan, inaugurata dalla coppia Allegri-Tare. Il tecnico livornese, noto per la sua disciplina e per l’attenzione alla forma fisica dei suoi giocatori, sta lavorando in perfetta sintonia con il ds albanese, artefice di una campagna calciomercato oculata ma ambiziosa. Il progetto è chiaro: costruire una squadra solida, competitiva e con un’identità precisa. Nkunku, con il suo talento polivalente e la sua qualità superiore, è una pedina fondamentale in questo scacchiere tattico. La sua capacità di ricoprire più ruoli in attacco lo rende un jolly preziosissimo per Allegri, che punta a sfruttarne al massimo le potenzialità.

Il ritorno in grande stile di Christopher Nkunku è, dunque, una delle chiavi per le ambizioni future del Milan. La sua voglia di rivalsa e il duro lavoro svolto in queste settimane potrebbero presto tradursi in gol, assist e giocate decisive sul campo. I tifosi rossoneri possono essere ottimisti: il vero Nkunku sta per tornare, pronto a lasciare il segno nel campionato italiano e a trascinare il Diavolo verso nuovi successi.