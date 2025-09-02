Nkunku Milan, il noto agente sportivo non ha dubbi! Colpo da urlo e caratteristiche uniche per la Serie A

Nkunku Milan, Fabrizio Ferrari, noto agente sportivo, ha elogiato il colpo dei rossoneri per l’attacco. Le sue dichiarazioni

Il calciomercato Milan estivo ha regalato colpi di scena e a rimescolare le carte del calcio italiano. L’agente sportivo Fabrizio Ferrari ha condiviso le sue opinioni sui recenti movimenti di mercato, parlando in esclusiva a TuttoMercatoWeb (TMW) e analizzando le strategie delle principali squadre di Serie A. I suoi commenti si concentrano su arrivi eccellenti come Zhegrova e Openda alla Juventus, l’approdo di Rabiot al Milan, e l’arrivo di Akanji all’Inter.

Secondo Ferrari, il colpo più intrigante per la Juventus è sicuramente quello di Openda. Il giocatore, già apprezzato in Francia, è arrivato dal Lipsia e rappresenta, a suo avviso, un’operazione molto interessante. “Sono molto contento e molto curioso di vedere Openda, è un giocatore che mi è sempre piaciuto in Francia, poi è andato al Lipsia e ora eccolo in Italia. Secondo me è un bel colpo,” ha dichiarato Ferrari, spiegando anche la scelta della Juventus di preferirlo a Kolo Muani. Nonostante l’agente apprezzi molto Kolo Muani, la decisione di puntare su Openda è stata razionale, dettata da questioni economiche. “Mi spiace non vedere più Kolo Muani che è uno dei miei giocatori preferiti, ma a un certo punto è stata fatta una scelta anche da un punto di vista economico e Openda costava un po’ meno, quindi giusto così.”

Anche le milanesi non sono rimaste a guardare. L’Inter, in particolare, si è assicurata le prestazioni di Manuel Akanji. Ferrari si è detto entusiasta dell’arrivo del difensore svizzero, considerandolo un’aggiunta di grande valore per la squadra nerazzurra. “Sono contentissimo che Akanji sia arrivato in Italia perché è un grande giocatore.” Il difensore rafforza un reparto già solido e si candida a essere uno dei protagonisti del prossimo campionato.

La parte più entusiasmante dell’intervista riguarda però il Milan, che con Igli Tare come nuovo direttore sportivo e Massimiliano Allegri in panchina, sta cercando di tornare ai vertici. L’arrivo di Adrien Rabiot è visto da Ferrari come un’operazione straordinaria. “E Rabiot è un grandissimo colpo per il Milan.” Il centrocampista francese, noto per la sua esperienza e la sua versatilità, è un rinforzo che può dare nuova linfa e qualità al centrocampo rossonero. L’agente ha poi commentato una delle trattative più discusse, quella che ha portato Nkunku a Milano. Nonostante i problemi fisici che hanno condizionato le ultime stagioni del giocatore, Ferrari vede in lui un potenziale enorme. “Un colpo particolare, un giocatore che purtroppo ha avuto molti infortuni. Aveva fatto parlare di se già dal PSG, viene dal Chelsea e probabilmente senza questa catena di infortuni sarebbe stato impossibile da portare via.” Ferrari crede che l’arrivo di Nkunku sia una grande occasione per il Milan, un’opportunità di avere a disposizione un talento puro a un prezzo accessibile. La sua rapidità negli ultimi metri è la sua arma più letale, e l’agente spera che possa adattarsi velocemente al calcio italiano. “Io spero sempre che questi ragazzi possano adattarsi al calcio italiano e facciano bene anche in vista futura, per riportare il Milan in alto.”