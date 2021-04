Nicolò Pirlo e gli insulti sui social: «Non volevo passare per una vittima»

Torna a parlare Nicolò Pirlo, figlio del tecnico della Juventus, in merito agli insulti pesanti sui social

Nicolò Pirlo ha un messaggio per quanti gli sono stati vicini dopo le ignobili offese sui social: le sue dichiarazioni affidate a Instagram.

«Ciao a tutti. Volevo ringraziare tutte e dico tutte le persone che mi sono state vicine e mi hanno mandato anche un semplice messaggio. Siete stati tantissimi, purtroppo non sono riuscito a leggerli tutti e a ringraziarvi uno per uno. L’intenzione del mio post su Instagram non era quella di passare da vittima, bensì quella di sensibilizzare e soprattutto far forza a tutte le persone che come me ricevono questi tipi di messaggi. Dobbiamo avere il coraggio e la forza di condannare determinate frasi, perché non è proprio accettabile. Queste cose devono finire qua. Un saluto a tutti».