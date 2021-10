Roggero: «Il Milan è in ricostruzione ma un aspetto aiuta i giocatori »

Per Nicola Roggero il clima di armonia che si è creato a Milanello è il vero punto di forza del Milan di Pioli

Nicola Roggero, noto giornalista di Sky Sport, ha parlato del momento del Milan dagli studi della nota emittente. Queste le sue parole:

«Lo scorso anno il Milan anche in presenza di tanti giocatori indisponibili è riuscito comunque ad avere una marcia in più. Il Milan è in un fase di ricostruzione, non è ancora la squadra che come in passato ambiva a vincere campionati o la Champions League, però c’è un’atmosfera tale per cui chi arriva rende. Non dico che i giocatori diventino intercambiabili ma alla fine si riesce sempre a far bene».