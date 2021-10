Newcastle pronto a spese folli: «Investiremo il più possibile»

Amanda Staveley ha dichiarato quanto il Newcastle sia intenzionato a spendere in vista delle prossime sessioni di mercato

Amanda Staveley, manager che ha aiutato il fondo PIF a rivelare il Newcastle di cui lei stessa possiede una quota di minoranza, in una intervista a Chronicle ha parlato delle ambizioni del club bianconero.

GRANDI INVESTIMENTI – «Investiremo molto, ovviamente. Ma dobbiamo farlo nei limiti delle regole della Premier League. Dovremo attenerci alle regole del Financial Fair Play. Investiremo il più possibile, penso che tutti lo sappiano. Ma non investiremo solo in calciatori, budget, trasferimenti: sarà su tutta la linea, tutto».